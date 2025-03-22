Более 37 тысяч тюменцев задекларировали свои доходы за 2024 год

37,5 тыс. жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2024 год.

Кампания началась в январе, за это время обязанность выполнили 17 % налогоплательщиков.

Как сообщили в управлении ФНС России по Тюменской области, основное количество декларантов – жители региона, которые получили доход от продажи имущества.

"Общая сумма налога к доплате в бюджет по декларациям, поступившим в текущем году,

составила 441,3 миллион рублей, что в 2,3 раза выше показателя прошлого года", - уточнили в ведомстве.

Отметим, представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, прежде всего,

налогоплательщикам, которые в 2024 году продали недвижимость либо транспортные средства, которыми владели менее минимального срока владения и доход от продажи превысил установленные Налоговым кодексом Российской Федерации размеры вычетов - 1 млн рублей либо 250 тыс. рублей в зависимости от вида имущества. Кроме того, отчитаться должны жители региона, которые получили ценные подарки не от

родственников, либо выигравшие в лотерею, арендодатели, получатели доходов от зарубежных источников.

Задекларировать полученные доходы обязаны предприниматели, использующие общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, - сообщает Тюменская линия.