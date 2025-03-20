Среди 175 освобожденных из плена бойцов есть житель Тюмени - Датских

09:00 20 марта 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В числе 175 пленных военнослужащих, которые в среду были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, есть житель Тюмени, контракт он заключал в Югре, сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. 

В сообщении отмечается, что освобожденные военнослужащие пока в Белоруссии. На Родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Теги: СВО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2025