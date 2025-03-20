Среди 175 освобожденных из плена бойцов есть житель Тюмени - Датских

В числе 175 пленных военнослужащих, которые в среду были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, есть житель Тюмени, контракт он заключал в Югре, сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
В сообщении отмечается, что освобожденные военнослужащие пока в Белоруссии. На Родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
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