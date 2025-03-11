Департамент спорта и молодежной политики в Тюмени возглавил Фабричников

Департамент по спорту и молодежной политике в администрации Тюмени возглавил Дмитрий Фабричников. К своим обязанностям он приступил 11 марта, сообщил глава города Максим Афанасьев.

ПО словам главы города, спортивное сообщество давно знакомо с Фабрисниковым. С 2022 года он работал в Тюменском госуниверситете. Возглавляет общественную организацию — Федерацию плавания Тюменской области. Ранее руководит спортшколой № 1 Тюмени. Спортивная школа № 1 активно принимала участие в различных программах, таких как "ПФДО", "Спорт в школу", "Физкультура по интересам". Она также выполняла функции Центра приема нормативов ГТО. Имеет высшее образование и является кандидатом педагогических наук. В 2005 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Решение воспитательных задач в процессе тренировочной работы с юными спортсменами в детских спортивных школах".

"На заседании коллегии новому директору департамента я поставил задачи, которые ранее обсуждались на встречах со спортивными федерациями и депутатами Тюменской городской думы. Основная цель — наладить постоянный контакт с руководителями всех спортивных организаций и сообществ. Необходимо непрерывно улучшать формы и методы проведения мероприятий, чтобы привлечь больше жителей Тюмени к занятиям физической культурой и спортом", - сообщил Афанасьев.