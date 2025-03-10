Вступили в силу новые правила борьбы с оледенением на загородных трассах

С февраля 2025 года начинает действовать ГОСТ Р 71880, который регулирует использование противогололедных материалов (ПГМ) на дорогах общего пользования, за исключением городских и сельских улиц.

Стандарт был разработан по инициативе Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта и дорожной ассоциации "Содружество эксплуатирующих организаций". "Новый ГОСТ поможет дорожным службам выбирать эффективные технологии для содержания дорог, подбирать подходящие ПГМ с учетом климатических условий и наличия мостов. Он также устанавливает правила применения, нормы расхода ПГМ, требования к документации и безопасности", — рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

Согласно новому ГОСТУ, для предотвращения гололеда рекомендуется использовать как химические жидкие, так и твердые материалы. При сильных снегопадах и на дорогах с высокой интенсивностью движения следует применять твердые химические противогололедные средства, а на новых цементобетонных покрытиях запрещено использование хлоридосодержащих ПГМ.

Подрядчики обязаны организовать круглосуточные дежурные службы и обеспечить их необходимой техникой и оборудованием. Противогололедные материалы в первую очередь распределяются на участках дорог, где чаще всего происходят ДТП.

"Для предотвращения возможного образования гололеда или уплотненного снега рекомендуется проводить предварительную обработку дорог за 1-2 часа до прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. Распределение ПГМ после начала снегопада должно зависеть от его интенсивности", — добавила Антонова.

Повторная обработка дорог реагентами должна проводиться с учетом интенсивности снегопада и сохранения плавящей способности противогололедных материалов. В случае прогнозируемого или фактического появления льда на дороге, необходимо незамедлительно обработать поверхность фрикционными или комбинированными материалами с химической частью 10% - 15%, - сообщает Мегатюмень.