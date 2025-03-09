Профилактике "пьяного" вождения уделяют внимание тюменские автоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области во взаимодействии с общественностью активизировали работу по противодействию пьяному вождению. За два месяца этого года удалось снизить число ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, более чем на 20%.

"Автоинспекторы используют различные методы выявления нетрезвых водителей, ведут работу по профилактике таких правонарушений, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - За два месяца 2025-го года сотрудники Госавтоинспекции в регионе отстранили от участия в дорожном движении 694 пьяных водителя, в том числе 76 управляющих транспортом в таком состоянии повторно, а, значит, подлежащих уголовной ответственности, - отметил Андрей Миллер.

В выходные дни в Тюменской области будет усилен контроль за движением: пройдут "сплошные проверки" водителей на трезвость в большинстве муниципалитетов, а также "точечные" рейды и рейды группами нарядов ДПС с заездами в максимально большее число сельских населенных пунктов, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.