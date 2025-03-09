Как избавиться от лишних килограммов безопасно

Эксперт в области бариатрической хирургии Сергей Качурин предупреждает о двух особенно опасных подходах в похудении.

"Сверхопасных способов похудения нет. Но выделю два подхода, которые могут нанести некоторый вред здоровью", — говорит Качурин. Первый из них — резкое снижение калоража. По словам эксперта, среднестатистическому человеку необходимо потреблять 1500-1700 калорий в сутки, и одномоментное снижение этого количества на 800-1000 калорий может стать настоящим испытанием для организма.

Второй опасный метод — водная "диета", при которой человек полностью отказывается от пищи и употребляет только воду, продолжая при этом вести активный образ жизни. Оба этих подхода создают сильный стресс для организма и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. В краткосрочной перспективе такие диеты могут вызвать слабость, головокружение, головные боли и бессонницу. Если же человек продолжает придерживаться дефицита калорий на протяжении длительного времени, последствия могут быть еще более серьезными: от выпадения волос и ломкости ногтей до парестезии.

Качурин подчеркивает, что даже диета с низким калоражем должна быть сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, минералам и витаминам, - уточняет Мегатюмень.