Социально ориентированные проекты научат создавать ишимскую молодежь

12 марта в 15:00 на площадке мультицентра "Моя территория" пройдет открытие "Фабрики проектов". Участниками станут школьники старших классов и студенты Ишима от 16 лет. Они получат знания и навыки, которые помогут создать и реализовать собственные идеи. Участие бесплатно для всех желающих, вход свободный.

Для участников "Фабрика проектов" организуют три тематические зоны, каждая из которых посвящена определенному этапу проектной деятельности:

• "Идея" — для тех, кто уже имеет задумку, но не знает, с чего начать. Здесь участники смогут обсудить свои идеи с региональными экспертами, доработать концепцию и получить рекомендации по дальнейшим шагам.

• "Смета" — зона для авторов проектов, у которых уже есть четкая идея и оформленный паспорт, но отсутствует проработанный бюджет. Специалисты помогут рассчитать смету, определить ключевые статьи расходов и учесть все необходимые детали.

• "Паспорт" — пространство для тех, у кого уже есть идея и смета, но требуется консультация по оформлению проектного паспорта. Здесь участники смогут доработать документы под требования грантовых конкурсов и других форм поддержки, - сообщает КП-Тюмень.

— "Фабрика проектов" дает возможность не просто представить идею, но и проработать ее до реального воплощения. Мы поможем участникам разобраться во всех этапах проектной деятельности, получить экспертную поддержку и подготовиться к поиску финансирования. Это шанс для каждого молодого человека превратить задумку в полноценный проект, — отметил Роман Дробунин, руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория".

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