В 8 тюменских муниципалитетов закупили 34 новые машины для больниц

34 новых санитарных автомобиля получили медицинские учреждения региона в 2025 году - новый транспорт поступил в областные больницы Ялуторовска, Ишимского, Вагайского, Исетского, Нижнетавдинского, Тюменского, Уватского районов и Голышмановского муниципального округа.

Санитарный транспорт востребован, в нем комфортно передвигаться самим медикам и пациентам, на машинах перевозят биоматериалы, доставляют лекарства.

"Машины мы закупаем в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартовал в 2025 году. Эта программа имеет очень важное значение. Благодаря ей мы обеспечиваем достойный уровень медицинской помощи даже в отдалённых уголках нашего региона", - отметил губернатор Александр Моор.