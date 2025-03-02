Что может ослабить иммунную систему, объяснила врач

Вторичный иммунодефицит — приобретенное состояние, он сопровождается снижением функциональной активности иммунной системы. Человек изначально рождается с нормально функционирующим иммунитетом, однако в течение жизни он может столкнуться с различными внешними факторами, ослабляющими его работу, - сообщает Мегатюмень.

Главные причины вторичного иммунодефицита:

1. Хронические инфекции и воспалительные процессы способны значительно ослабить иммунную систему.

2. Хронический стресс негативно влияет на иммунитет, снижая его эффективность.

3. Дефицит витаминов и микроэлементов также ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям.

4. Нехватка сна негативно сказывается на иммунной функции, что может привести к повышенной восприимчивости к заболеваниям.

5. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызывать вторичный иммунодефицит, нарушая нормальную работу иммунной системы.

6. Лечение рака часто сопровождается снижением иммунитета, что делает организм более подверженным инфекциям.

7. Некоторые медикаменты, особенно иммуносупрессанты, могут вызывать вторичный иммунодефицит, подавляя иммунный ответ.

"Симптомы вторичного иммунодефицита зависят от конкретного заболевания или состояния. Основные признаки – это частые и длительные инфекционные заболевания, замедленное заживление ран и порезов, хроническая усталость и слабость, частые обострения хронических заболеваний, увеличение лимфатических узлов, повышенная чувствительность к инфекциям", — делится Ирина Савельева, врач-инфекционист ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница".