Предложений в сфере тату стало слишком много: тюменский рынок перенасыщен

Тату-артист Юлия Мурашова за 9 лет работы сделала татуировки сотням людей. В интервью она рассказала, какие изображения пользуются спросом у тюменцев и насколько это дорогое удовольствие.

В частности, она отметила, что на рынке тату-услуг в Тюмени слишком много предложений.

– Рынок перенасыщен. Особенно молодыми мастерами, которые только приходят в профессию, но предложить им нечего. У многих нет профессионального образования и художественных навыков. Они сильно демпингуют и сбивают цены, а люди часто не видят разницы между качественной татуировкой и не очень, – сообщила она.

Рынок сильно изменился за последние пять лет. Это связано и с приходом молодых тату-мастеров, и с экономической ситуацией. Люди стали экономить, в последнее время спрос на тату упал.

Основная сложность для новичков – это привлечение клиентов. Люди стали лучше разбираться в тату, но при этом часто поверхностно. Если мастер поставит слишком низкий ценник, клиенты могут не пойти, если высокий – тоже. Сейчас основной поток клиентов идет через сарафанное радио, так как популярная в прошлом соцсеть уже не используется.



Девушки, решившие сделать первую татуировку, в 90% случаев выбирают что-то нежное и изящное: цветы или птиц. Мужчины, желающие подчеркнуть брутальность и самоутвердиться, останавливаются на агрессивных мотивах. Они выбирают изображения медведей, орлов, воинов, - сообщает Тюменская область сегодня.