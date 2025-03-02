Тюменцам объяснили, для каких двигателей используется 92+ бензин

По информации пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр, бензин марки АИ-92+ обладает рядом преимуществ благодаря улучшенным моющим и смазывающим свойствам, которые достигаются за счет добавления специализированных присадок.

"Однако стоит отметить, что при использовании АИ-92+ двигатель будет испытывать большие детонационные нагрузки по сравнению с АИ-95, что может привести к более быстрому износу мотора", - рассказали в пресс-службе компании.

Эксперты в области автомобильного топлива подчеркивают, что АИ-92+ разработан преимущественно для владельцев автомобилей с карбюратором. Его плюсы заключаются в том, что он может немного улучшать характеристики работы силовой установки автомобиля и параллельно очищать топливную систему. Однако кардинальных отличий от традиционного АИ-92 в динамике движения и мощности двигателя практически нет, - сообщает АиФ-Тюмень.