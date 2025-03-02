Как укрепить иммунитет к новому сезону

Чтобы встретить весну во всеоружии, нужно заранее позаботиться об укреплении иммунной системы. Первым шагом является сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Включите в рацион свежие фрукты, овощи, зелень, а также продукты, богатые белком и Омега-3 жирными кислотами. Не забывайте о достаточном употреблении воды, ведь она необходима для нормального функционирования всех систем организма.

Важно восстановить микрофлору кишечника. Пробиотики и пребиотики поддержат полезные бактерии, участвующие в иммунных процессах.

Достаточный и качественный отдых – основа крепкого иммунитета.

Постепенная адаптация к увеличению светового дня и температуры поможет избежать стресса для организма. Подготовьтесь к весне осознанно, и она принесет вам только радость и энергию.

Регулярные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и полноценный сон – это простые, но эффективные способы поддержать иммунитет. Избегайте стрессовых ситуаций, ведь они негативно влияют на защитные функции организма, - сообщает КП-Тюмень.

"Пациентам всегда рекомендуют соблюдать баланс между прогулками, здоровым питанием и сном. Эти три главных момента, которые позволят подготовить иммунную систему к новому сезону. Также своевременное обращение к врачу при первых признаках недомогания позволит избежать серьезных осложнений. Врач сможет назначить правильное лечение и дать рекомендации по поддержанию иммунитета в период сезонных заболеваний. Помните, что забота о здоровье – это инвестиция в ваше будущее", - отметила врач- терапевт участковый Эльвира Башкова, терапевт Областной больницы №23.