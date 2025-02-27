Почетными гражданами Тюмени стали 23 фронтовика-участника Великой Отечественной войны

Двадцать три участника Великой Отечественной войны, проживающие в Тюмени, удостоены звания "Почетный гражданин Тюмени", решение об этом на 14-м заседании Тюменской городской думы депутаты приняли единогласно, назвав это событие историческим.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне всех фронтовиков признать почетными гражданами населенных пунктов, в которых они проживают. Губернатор Александр Моор сообщил, что 50 живущих регионе участников войны могут быть удостоены такого звания, глава Тюмени Максим Афанасьев внес такую инициативу в городскую думу, обозначив в списке 23 кандидатуры.

Звания "Почетный гражданин города Тюмени" за значительный вклад в развитие города и в связи с празднованием 80-летия Победе в Великой Отечественной войне удостоены:

Аветисян Мехак Тигранович, 1922 г.р.

Бушин Николай Дмитриевич, 1926 г.р.

Вербицкая Майя Ивановна, 1925 г.р.

Гаврилов Мефодий Гаврилович, 1925 г.р.

Головко Петр Григорьевич, 1927 г.р.

Гришанова Валентина Даниловна, 1926 г.р.

Дикарев Александр Ефимович, 1924 г.р.

Жемчугов Александр Степанович, 1924 г.р.

Залялов Саитгали, 1926 г.р.

Иванцов Николай Викторович, 1925 г.р.

Катренко Дмитрий Иванович, 1926 г.р.

Костюрин Михаил Федорович, 1923 г.р.

Луняшин Николай Сергеевич, 1926 г.р.

Марина Вера Дмитриевна, 1926 г.р.

Пахомов Николай Андреевич, 1924 г.р.

Попадьин Иван Иванович, 1924 г.р.

Поярков Иван Матвеевич, 1926 г.р.

Сенин Евгений Дмитриевич, 1926 г.р.

Скворцов Михаил Маркелович, 1926 г.р.

Скороходов Георгий Александрович, 1927 г.р.

Соколов Геннадий Алексеевич, 1927 г.р.

Угренинов Андриян Корнилович, 1928 г.р.

Шахтарина Анна Андреевна, 1922 г.р.

Депутаты Александр Жуков, Александр Соловьев, Наталия Путина, Сергей Морев, Дмитрий Ошурков, выступая от фракций КПРФ, ЛДПР, "Единой России" и "Справедливой России", единодушно поддержали предложение. Они отметили, что решение о почетных гражданах города нужное и значимое, оно важно как дань памяти подвигу героев на полях сражений и их самоотверженному труду по восстановлению экономики страны в мирное время.

Комментируя итоги заседания, председатель городской думы Светлана Иванова отметила, что в Тюмени впервые звание "Почётный гражданин Тюмени" присваивается такому большому числу граждан.

"Основанием для решения была инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина. Глава государства дал нам посыл о том, что нельзя оставить без внимания наших участников Великой Отечественной войны, фронтовиков, в год 80-летия Великой Победы. Мы присвоили 23 участникам Великой Отечественной войны звание "Почетный гражданин города Тюмени". В память о всех фронтовиках, о всех участниках Великой Отечественной войны. - тех, кто не вернулся с фронта и тех, кто в мирное время ушел из жизни по состоянию здоровья или в силу возраста. Это историческое решение, которое позволит нам передавать из поколения в поколение информацию о великих людях, о победителях нашей страны", - подчеркнула Светлана Иванова.

Глава города Максим Афанасьев сообщил, что решение о присвоении звания "Почётный гражданин" участникам Великой Отечественной войны - это не только знак уважения и памяти, но и существенная материальная поддержка. Она выражается в единовременной ежегодной выплате в сумме 95 тысяч рублей и ежемесячной доплате к пенсии 15 тысяч рублей, а также компенсация коммунальных услуг, платы за жилое помещение и возможность использования страховки медицинской.

Новшеством этого года станет и чествование награжденных. Если ранее официальные поздравления и вручение регалий почетным гражданам проходило в рамках празднования Дня города, то в этом году церемонии начнутся в марте. К их началу будет приурочено открытие уличной выставки о ветеранах на площади у администрации Тюмени.

Всего за период с 1867 года звания "Почетный гражданин Тюмени" удостоено 80 человек (8 из них – в дореволюционный период).