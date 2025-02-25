В Тюменской гордуме провели встречу с героями и запустили акцию по плетению масксетей

Проект "Разговор с героем" и акцию по плетению маскировочных сетей для передачи в зону специальной военной операции 24 февраля запустили в Тюменской городской думе.

Оба мероприятия приурочены к Году защитников Отечества, Году героев Тюменской области, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 235-летней истории Тюменской городской думы. День для старта тоже символический - сегодня исполнилось три года с начала специальной военной операции. Почетными гостями стали участники специальной военной операции Герой России полковник Рустам Сайфуллин, гвардии капитан, кавалер трех орденов Мужества, командир штурмового авиационного звена на самолетах Су-25, финалист программы "Время героев" Виктор Квасов, кавалер трех орденов Мужества, награжденный медалями "За отвагу, "За боевые отличия", "За разминирование" Евгений Кочергин, Семен Казанцев, награжден медалью Суворова, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской городской думе.

Очень эмоциональными и яркими стали выступления и обращения к студентам и школьникам Рустама Сайфуллина. Открывая акцию по плетению сетей, он рассказал о важности детских писем, сплетенных волонтерами масксетей для каждого солдата и той помощи и поддержке, которую оказывают бойцам обычные жители региона. Рассказывая о своей службе и боевом пути, герой вызвал молодежь на диалог, акцентировав внимание на истории рода. "Мне интересно послушать студентов. А вы что знаете о своих дедах, прадедах, бабушках, прабабушках? Кем они были и чем они занимались во время Великой Отечественной войны? Ведь Верховный Главнокомандующий 2025-й год не зря назвал Годом защитника Отечества. Потому что 80 лет назад советский народ, Красная Армия и военный морской флот разгромили врага", - напомнил Сайфуллин.

Виктор Квасов поделился впечатлениями о встрече с молодежью. "Я считаю, что наши молодежи, я уверен, я в это верю, я верю в людей, что они сплоченные, они патриотичные, они готовы плечом к плечу защищать нашу Родину. Но мы не должны допустить, чтобы наша молодежь пошла сейчас защищать. Потому что есть мы, есть военнослужащие, которые стоят на защите Если говорить о патриотическом воспитании, то останавливаться нельзя, всегда и постоянно мы ложны этим заниматься. Молодежь нужно воспитывать с самого раннего детства, чтобы они были патриотами нашей страны, нашей родины. И понимали важность каждого военнослужащего, каждого бойца, который защищает наш дом, наше будущее и наши семьи", - подчеркнул он.

"В рамках юбилейного года спланировали серию встреч и мероприятий с нашими героями - героями 1940-х, героями сегодняшнего дня. "Разговор с героем" станет традицией. Следующую проведем в апреле и еще несколько в течение года постараемся организовать. Мы хотели, чтобы студенты и школьники - участники встречи услышали из уст ребят истории, которые должны тронуть их души. Думаю, это получилось. Яркая эмоциональная встреча и для взрослых, а присутствовали и депутаты, и школьные, вузовские преподаватели. Такие встречи очень нужны. Сегодня также дали старт нашей акции "Плетем сети вместе". В честь юбилея думы хотим сплести 235 метров и тем самым оказать посильную помощь нашим ребятам на СВО", - прокомментировала оба события председатель гордумы Светлана Иванова.