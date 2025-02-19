Депутаты Тюменской гордумы намерены проверить, как работают народные дружины

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В Тюмени действует пять добровольных дружин, в том числе одна казачья, общей численностью 211 человек. Об этом членам постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению сообщил директор департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц, докладывая об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин за 2024 год, в том числе о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

Флянц сообщил, что участие в охране общественного порядка народных дружин организовано в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Результатом такой совместной работы по итогам 2024 года стало снижение количества совершенных преступлений в общественных местах и на улицах города. Однако по работе дружит еще остаются вопросы, требующие рассмотрения и выработки соответствующих решений. О них шла речь на недавнем совещании при главе города с участием депутата Сергея Морева. До этого, в октябре 2024 года, тему обсуждали в облдуме, было решено повысить качество работы за счет изменения маршрутов патрулирования, вовлечения молодежи и ветеранов СВО в ряды дружинников, разработать эффективную систему поощрений и мотивации, обеспечить дружины формой и так далее.

Депутат Сергей Морев подчеркнул важность развития и поддержки ДНД, вовлечение в ряды свежих сил, тем более что сейчас в полиции ощущается недостаток личного состава, в том числе участковых - добровольцы, по его мнению, скорректировали бы эту ситуацию.

Сергей Пыхалов считает, что численность дружинников более чем скромная, поэтому нужно работать над вовлечением в эту работу желающих.

Юрий Коновалов рассказал, что изучил опыт работы с народными дружинами в других регионах и решил, что нужно обмениваться информацией и успешными кейсами, оценить их и лучшие взять себе на вооружение. Второе предложение — выйти в места, где работают дружинники, чтобы ознакомиться с их работой.

"Предложение Коновалова поддерживаю. На совете палаты поднимем вопрос. Хорошая идея. Озвученную информацию принимаем к сведению. Продолжить надо работу с учетом замечаний. Ожидаем подвижек в этом направлении", - отметил в завершение рассмотрения вопроса председатель профильной комиссии Степан Киричук.