Тюменцы могут посетить лекции выставки "Живое-зеленое"

20 и 28 февраля в 19:00 в Молодежном театральном центре "Космос" состоятся лекции, посвященные практикам экологичной жизни и взаимодействию с природой. Эти события — часть выставки "Живое-зеленое". Вход по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

В малом зале театрального центра 20 февраля в 19:00 пройдет лекция "Экологичный образ жизни: от теории к практике" от проекта "Крышка". Участники познакомятся с полезными эко-привычками и узнают об альтернативных вариантах использования вещей, которые не наносят вреда окружающей среде. Кристина Гребнева и Алексей Иглин — руководители проекта — развеют мифы о том, что вести экологичный образ жизни сложно и дорого.

В программе:

— практические советы по сокращению отходов,

— разбор популярных заблуждений,

— обсуждение концепции zero waste — "Ноль отходов".

28 февраля в 19:00 в малом зале "Космоса" состоится иммерсивная лекция "Шепот растений". Эколог и травница Ольга Батракова и филолог, режиссер-оператор авторского кино Нина Корякина расскажут тюменцам о представителях флоры и влиянии человека на их жизнь. Участники составят собственное представление о том, что общего у растений с людьми и как они взаимосвязаны между собой, - сообщает Мой-портал.ру.

"Это не просто лекции, а возможность по-новому взглянуть на наше взаимодействие с природой и осознать, как простые и доступные практики могут изменить жизнь к лучшему. Мы приглашаем всех, кто стремится стать более осознанным и экологичным, присоединиться к нам и внести свой вклад в создание устойчивого будущего", — поделилась Маша Хайбуллина, руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра "Космос".

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