Мифы о сыре развеяли специалисты

Юлия Герасимова, коммерческий директор мастерской сыра, развеяла распространенные мифы о сыре.

1. Бри и камамбер – это не разные сыра, а один и тот же. Если только с технологической точки зрения. Рецепт приготовления и сыра бри, и камамбера один, различия заключаются в закваске. "Технологии совершенно одинаковые. Просто на выходе получаются разные вкусовые ощущения из-за особенностей ферментов", – объяснила коммерческий директор.

2. Молока с 0 процентов жирности не бывает. Этот миф касается сыра лишь косвенно, но все-таки из-за него хозяйки часто уточняют рецепты. Спрашивают, смогут ли они сварить сыр на "пустом" покупном молоке.

– Да, бывает "молоко", которое не молоко на самом деле, совсем без жиров, – рассказала Юлия. – Это зависит от того, что мы вообще называем молоком. В классическом понимании, это продукт животного происхождения. Он имеет определенный состав: белки, жиры и углеводы. Молоко, готовое к употреблению, сыропригодное – это жирное молоко от 3,5 процента до 3,7. Поэтому настоящего молока с 0 процентов жирности априори не существует, - сообщает Тюменская область сегодня.

3. Безлактозного сыра тоже не бывает. "Это не сыр. Это, как мы говорим, сыросодержащий продукт, но точно не сыр. Если, к примеру, у ребенка аллергия на коровью лактозу, то есть альтернатива – это козье молоко, козий сыр. В целом подобные аллергии сейчас часто встречаются, видимо, это такой бич современности. Но надо признать, что безлактозного сыра в природе не существует", – пояснила специалист.