Депутаты Тюменской гордумы ознакомились с работой системы "Безопасный город"

Итоги работы полиции за 2024 год, работа участковых уполномоченных и народных дружин, эффективность аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" стали темами очередного выезда депутатов Тюменской городской думы. Встречу в отделе полиции №6 с ними провел начальник полиции Тюмени полковник Дмитрий Ерошов.

За 2024 год в городе зарегистрировано 15 222 преступлений, это на 6 процентов больше, чем в 2023 году. Что касается мигрантов, то их в городе зарегистрировано около 52 тысяч человек, количество совершенных ими преступлений за год снизилось на 33 процента — до 390 за год. Этому способствовали еженедельные профилактические рейды. По результатам такой работы выявлены 334 адреса массовой постановки на учет иностранных граждан и возбуждены уголовные дела. По решению суда депортировано более тысяч граждан — это в два раза больше, чем в 2023 году.

Следить за порядком в городе помогает аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". На сегодня в Тюмени работает 4 560 камер, 260 из них с распознаванием лиц. За год выявлено свыше 29 тысяч административных правонарушений, назначено более 19 тысяч штрафов на сумму 21 млн рублей, взыскано 18 млн.

В рамках борьбы с незаконной уличной торговлей проведено 73 рейда, выявлено 758 правонарушений, изъято 14,4 тонны продуктов стоимостью свыше 2,7 млн рублей.

В течение года на городских дорогах произошло 1 799 ДТП, 36 человек погибли (в 2023 - 34), в том числе 1 ребенок, травмы получили 2 295 , из них 338 дети возрасте до 16 лет.

Депутат Георгий Муратов отметил, что с работой комплекса впервые ознакомился в 2017 году. "Тогда уже была мысль, что новые технологии, которые на тот момент внедрялись в деятельность правоохранительных органов, - очень полезны. За ними будущее. То, что мы сегодня посмотрели — применение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", интеграция в него камер различных организаций, возможность использования домофонов - за этим будущее. То, что делается руководством УМВД в сотрудничестве с городскими и региональными властями — это большое дело", - подчеркнул Муратов.

Сергей Морев особое внимание уделил работе добровольных народных дружин. По его словам, на сегодня в городе одной из лучших считается казацкая дружина, патрулирующая на улице Дзержинского. Также слаженность проявляет дружина "Витязь", работающая в районе КПД. Он положительно оценил информацию о том, что полиция уделяет сотрудничеству с общественниками особое внимание, ищет пути усиления взаимодействия и отмечает тенденцию к омоложению рядов дружинников.

Резюмируя итоги встречи, председатель гордумы Светлана Иванова отметила важность прямого диалога между правоохранителями и депутатами для дальнейшей разъяснительной работы с населением.

"Мы с депутатами прибыли в МВД для того, чтобы ознакомиться с работой правоохранителей и информацией о текущей обстановке в городе. Нам продемонстрировали работу системы "Безопасный город". Это очень эффективный продукт, которым необходимо пользоваться, - отметила председатель гордумы. — Ресурс этих камер очень серьезный. Они распознают лица, номера машин. За прошедший год благодаря камерам удалось найти порядка 130 человек, находящихся в федеральном розыске. Сегодня современный программный комплекс гарантирует безопасность наших граждан", - выразила уверенность Светлана Иванова.

После просмотра нескольких сюжетов с камер видеонаблюдения, в которых люди стараются не замечать, что кто-то совершает преступление, она обратилась к жителям города с просьбой оперативно сообщать подобную информацию в полицию: "Уважаемые тюменцы! Если вы на улице увидели, что происходит что-то подозрительное — позвоните на 112 или 102. Здесь работают очень профессиональные люди, которые четко понимают, как действовать, куда направлять информацию, чтобы преступник не ушел от ответственности".