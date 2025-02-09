Необычным рецептом сладкой пиццы поделилась тюменский кондитер

9 февраля отмечают Международный день пиццы. В честь праздника шеф-кондитер Анастасия Семянива поделилась рецептом.

– Хочу дать волю своей фантазии и, как кондитер в первую очередь, поделиться с вами рецептом приготовления сладкой пиццы, – сказала она.

Ингредиенты:

Опара: Дрожжи живые 20 г; Молоко 70 г; Сахар 10 г; Мука 100 г

Тесто: Молоко 280 г; Яйцо 3 штуки; Мука 700 г; Сахар 20 г; Соль 10 г

Начинка: Брусника 200 г; Сахар 60 г; Кукурузный крахмал 10 г

Подготовка опары

Для нее лучше использовать живые дрожжи, они сделают тесто более пышным и легким.

В теплом (но не горячем) молоке растворяем дрожжи и сахар, всыпаем муку, перемешиваем. Накрываем ее полотенцем и оставляем минут на 30-40 в теплом помещении.

Замес теста

Когда опара заиграла (это легко понять по активным пузырикам на поверхности), можно переходить к замесу теста. Подогреваем молоко до 40-50 градусов, растворяем в нем соль и сахар. Вливаем в опару, также добавляем три яйца. Их необходимо заранее достать из холодильника и согреть при комнатной температуре.

Все хорошо перемешиваем до однородности, в несколько приемов всыпаем просеянную муку. Замешиваем тесто – оно будет непослушно липнуть к рукам. Присыпаем его мукой, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте. Через 30 минут нужно сделать обминку, снова накрыть тесто и оставить еще на 20 минут подниматься.

Подготовка начинки

А в это время займемся начинкой! Можно использовать любую ягоду. Мне, к примеру, нравится благородная горчинка брусники в сочетании с ее сладостью и кислотой. По действиям все максимально просто: смешиваем бруснику, кукурузный крахмал и сахар. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и при постоянном помешивании доводим до загустения.

Катаем, лепим, запекаем

1. Тесто делим на 4 части. Без скалки, с помощью кукурузной муки вытягиваем тесто в круг, формируя бортики. Обратите внимание, что тесто важно вытянуть равномерно по всему диаметру, чтобы оно не подгорело и не осталось сырым одновременно. Лист для выпечки смазывать маслом не нужно. Но наколоть тесто вилкой надо обязательно! Это чтобы середина не поднялась, и после выпечки мы могли положить в центр подготовленную ягодную начинку.

2. Выпекаем тесто в заранее разогретой до 160 градусов духовке. В течение 20 минут периодически поворачиваем лист для равномерного пропекания.

3. После того, как тесто полностью пропеклось, достаем его и заполняем центр ягодной начинкой. Кстати, сверху можно положить маршмэллоу и убрать все в духовку еще на пару минут. Так суфле раздуется и станет особенно нежным.

4. В конце добавляем красок – это могут быть крошки печенья, разноцветное драже, сахарная пудра. А для блеска можно потереть бортики пиццы маслом – тогда они станут глянцевыми, - сообщает Тюменская область сегодня.