Медики организуют в Тюмени палатку здоровья

09:00 31 января 2025
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Бесплатные обследования в "Палатке здоровья" 4 февраля - все желающие могут проконсультироваться у врачей Медицинского города, задать вопросы нутрициологу, сообщает депздрав.

]На площадке будут работать сотрудники Областной станции переливания крови. Они дадут рекомендации по вопросам донорства – расскажут, как подготовиться к процедуре, и где можно сдать кровь.

 Гостей акции ждут кислородные коктейли и викторина с призами. 

 Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Время работы: с 10:00 до 14:00. Адрес: ТРЦ "Арсиб Тауэр", 3 этаж (ул. Мельникайте 116/1). 

 



 

 

 

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