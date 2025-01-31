Медики организуют в Тюмени палатку здоровья

Бесплатные обследования в "Палатке здоровья" 4 февраля - все желающие могут проконсультироваться у врачей Медицинского города, задать вопросы нутрициологу, сообщает депздрав.
]На площадке будут работать сотрудники Областной станции переливания крови. Они дадут рекомендации по вопросам донорства – расскажут, как подготовиться к процедуре, и где можно сдать кровь.
Гостей акции ждут кислородные коктейли и викторина с призами.
Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Время работы: с 10:00 до 14:00. Адрес: ТРЦ "Арсиб Тауэр", 3 этаж (ул. Мельникайте 116/1).
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