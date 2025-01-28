Врач из Тюмени рассказала, как ей живется в селе

В поликлинике поселка Демьянка Уватского района уже два месяца работает педиатр Светлана Новоселова, до прошлого года она 12 лет отработала около 12 лет в городских медучреждениях.

В апреле 2024 года она переехала из Тюмени в Уват. Работала на участке, в стационаре, дежурила по ночам, а также исполняла обязанности главного педиатра Уватского района, совершая регулярные поездки в Демьянку для приема детей раз в неделю. В ноябре она окончательно переехала в это село, сообщили в региональном депздраве.

"Мне здесь очень нравится. Здесь развита инфраструктура, и рядом проходят железнодорожные пути, что значительно облегчает дорогу к Тобольску, где живет моя мама. Мне предоставили просторную, светлую и совершенно новую двухкомнатную квартиру. А совсем недавно начали выплачивать так называемые "президентские" выплаты, что стало для меня значительным стимулом работать именно в сельской местности", - рассказала доктор.

На участке у Светланы около 700 детей. Она проводит медицинские осмотры, осуществляет вакцинацию и регулярно принимает пациентов.

Укомплектование кадрами медучреждений проводится в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".