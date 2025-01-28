Заканчивается приём заявок для участия в конкурсе "Моя законотворческая инициатива"

Областной конкурс "Моя законотворческая инициатива" проводится с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры в молодежной среде, привлечения заинтересованной молодежи к сотрудничеству с областной думой, органами исполнительной власти Тюменской области, органами местного самоуправления и молодежными общественными формированиями Тюменской области.
К участию в конкурсе приглашаются жители Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет, обучающиеся или работающие в общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования и высшего образования, научных организациях, а также участники и члены молодежных общественных объединений, молодежных совещательных и консультативных органов при органах государственной власти Тюменской области и органах местного самоуправления.
Более подробно об участии в конкурсе "Моя законотворческая инициатива" можно узнать здесь.
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