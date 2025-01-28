Артюхов поздравил ишимского ветерана с Днем снятия блокады Ленинграда

Фото - @artyukhov_a

С Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравил жительницу Ишима секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. Он навестил ветерана Галину Петровну Лавренову вместе главой Ишима, секретарем местного городского отделения партии Федором Шишкиным и председателем гордумы Алексеем Ипатенко.

Галина Петровна Лавренова родилась в Ленинграде в 1938 году. Будучи ребенком, вместе с мамой и старшим братом пережила две самые страшные зимы блокады. "Эвакуировали нас в 1943 году. Вывозили по дороге жизни, под бомбежкой – подбили машины, идущие спереди и сзади, а нашу не задело", – вспоминает Галина Петровна.

Из Ленинграда она попала в Башкирию, позже окончила медучилище в Уфе, а по распределению была отправлена в Тюменскую область, работала на станции Вагай, где и познакомилась с будущим супругом. В 1961 году семья приехала в Ишим, который стал ее новым домом. Галина Петровна посвятила более сорока лет ишимскому здравоохранению, работая старшей медсестрой.

"С Днем снятия блокады Ленинграда поздравил жительницу Ишима вместе с Федором Шишкиным. Для Галины Петровны Лавреновой этот праздник столь же дорог, как День Победы. Пожелал блокаднице крепкого здоровья и благополучия", - рассказал о своем визите к ветерану Андрей Артюхов.

Фото - @artyukhov_a