В Вагайском районе открыли новую школу с дошкольным отделением

В селе Казанском Вагайского района открылась новая общеобразовательная школа, по телемосту учеников, родителей и педагогов поздравил с новосельем губернатор Александр Моор.

В двухэтажном здании школы, построенной по программе замены деревянных зданий, на площади в 5,4 тысячи "квадратов" разместились учебные классы, кабинет робототехники, художественная мастерская, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая, медицинский блок. Есть дошкольное отделение. На прилегающей территории расположены зона отдыха, игровые площадки, физкультурно-спортивные сооружения.

"Педагоги очень довольны современным оборудованием, которое позволяет внедрять самые передовые формы обучения, в том числе – интерактивные. Родители и учителя, которые общими силами готовили школу к открытию, считают, что это значимое событие в жизни села.Очень важно, что сельские ребята наравне с городскими сверстниками смогут получать качественное образование и в полной мере проявлять свои таланты, акцентировал внимание губернатор. А для взрослых новая школа должна стать центром общественной жизни, местом для общения и досуга", - сообщили в облправительстве.

Программа замены деревянных зданий школ за последние 10 лет охватила более 20 отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году по ней открыты две школы. "Работа продолжается. Наша цель – чтобы в Тюменской области все дети, независимо от того, где они живут, могли учиться в современных условиях", – подчеркнул Моор.

Глава района Сергей Сидоренко отметил, в новой школе есть всё необходимое для образования, воспитания, развития современных школьников. Он поздравил педколлектив, учащихся, воспитанников, родителей и всех жителей села с этим важным событием, отметил, что школа станет социокультурным центром села.