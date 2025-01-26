Как правильно оформить туристическую путевку, рассказал юрист

Как избежать мошенничества при оформлении турпутевки, поделился советами юрист Александр Гамин.

Стоит обратить внимание на составление договора об оказании туристической услуги. В документе должны быть четко прописаны общая цена, условия перевозки, точная локация проживания и правила возврата денег в случае конфликтных ситуаций.

"Убедитесь в правильном написании наименования турфирмы и адреса ее местонахождения, проверьте наличие печати организации. Если вам предлагают подписать документ, состоящий всего из одного листка, откажитесь. Полноценный договор должен содержать около 10 страниц с описанием всех условий", — советует Гамин.

Важно внимательно изучить чек: турагентство обязано использовать онлайн-кассу и предоставить напечатанную квитанцию об оплате. Перед покупкой не лишним будет изучить отзывы о турагентстве в социальных сетях и на форумах, - сообщает КП-Тюмень.

Эксперт также предупреждает о так называемых "горячих" путевках. Часто это маркетинговый ход, когда турагенты распродают уже выкупленные направления по сниженным ценам в последний момент. "Не верьте в "горячие" туры по экстремально низким ценам, если дата вылета не в ближайшие дни", — добавил юрист.