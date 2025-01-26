ЦУМ готовит экспозицию, посвященную первому директору тюменского универсального магазина

2025-й год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В Год защитника Отечества мы готовим большую экспозицию, посвященную первому директору тюменского универсального магазина, фронтовику, Герою Советского Союза Ивану Антоновичу Беспалову, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Он родился в крестьянской семье, еще до войны успел закончить Школу товароведов Госторговли. Тогда, во многом благодаря организованной им работе, в Тюмени снова начали появляться товары народного потребления. Мы восстановим его боевой путь и представим раритеты тех, уже далеких времен. Особую роль в праздновании 80-летия Победы отводим и единственному в Тюменской области музею Исторического оружия, который находится в ЦУМе.

В основе коллекции музея оружие времен Великой Отечественной войны.



- У нас собраны экспонаты, в том числе 40-х годов прошлого века. Когда люди приходят в наш музей, то получают реальное представление о том, чем и как воевали наши деды и прадеды. Все экспонаты подлинные. Когда держишь в руках настоящее оружие со своей историей, оно уже не воспринимается как нечто далекое от нас. Хочется узнать больше и о конструкторах, и о сражениях, в которых оружие применялось, - пояснил создатель музея Алексей Патенко.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.