К грантовым конкурсам можно подготовиться с помощью серии роликов

Четыре клипа-гайда появились в сети, в них рассказывают о том, какие грантовые конкурсы бывают, а также как правильно заполнить паспорт проекта и смету, чтобы инициативу поддержали. Серия видео "База знаний" доступна в официальном сообществе во ВКонтакте "Мультицентр "Моя территория" по хештегу #пропроекты.

В видеоролике в формате клипов команда тюменского мультицентра "Моя территория" поделилась своими знаниями о грантовых конкурсах и об основах социального проектирования.

В первом видео на тему "Как выбрать свой первый грантовый конкурс" эксперты дали рекомендации о том, в каких конкурсах стоит участвовать и как определить, на какой именно из них стоит подавать свою инициативу.

Во втором видео, "Заполнение паспорта проекта", рассказали о том, что такое паспорт проекта и на что следует обратить внимание при его составлении.

В видеоролике "Смета и софинансирование" специалисты объяснили, что такое смета, как ее правильно составлять и для чего необходимо софинансирование проекта.

Четвертый клип-гайд под названием "Видеовизитка" посвящен тому, как создать профессиональное видео для представления вашей заявки на грантовый конкурс, - сообщает КП-Тюмень.

— В современном мире молодым людям проще воспринимать полезную информацию в формате коротких видео. Поэтому мы решили использовать такой подход при создании обучающего контента. Наши ролики уже получили отклик от аудитории и, судя по отзывам, были действительно полезны, — Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.