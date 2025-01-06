Тюменские врачи спасли тюменца с клинической смертью

За секунду до трагедии 72-летний тюменец, прогуливаясь с женой, бодро воскликнул: "Я так хорошо себя чувствую!" и после упал в снег. Жена подумала - шутит, но запаниковала, когда увидела, что он не двигается, а лицо начинает синеть.

Один из прохожих, побежал за помощью в клинику "Доктор-А", расположенную рядом. К месту происшествия поспешил врач-кардиолог Антон Фанаков.

"Пациент находился в агонии: патологическое дыхание, пульс не определялся, зрачки широкие. Затем наступила клиническая смерть. Я сразу приступил к непрямому массажу сердца, коллеги принесли дефибриллятор и мешок-Амбу. Кто-то накинул на меня сверху куртку. Выбежал-то в одном халате!", – рассказывает врач Антон Фанаков.

Три раза он провел дефибрилляцию, а затем его сменила врачебная бригада скорой медицинской помощи, которую также вызвали прохожие.

"Когда мы увидели, как профессионально и смело делает реанимацию очевидец, мы поняли, что у пациента огромные шансы на спасение", – рассказывает врач бригады скорой медпомощи Валерий Кульков.

Первые три дня в Областной клинической больнице № 1 мужчина находился в искусственной коме, а через две недели выписался и встретил Новый год в кругу семьи.

У пациента нет никаких когнитивных нарушений, что говорит о качественном проведении реанимации и слаженной работе всех звеньев – очевидцев, врачей клиники, бригады скорой и стационара.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.