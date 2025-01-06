Как обезопасить ребенка в городе, расскажут в видеороликах

4 видеоролика со старшей направления "Школы “ЛизаАлерт”" Софьей Палий (позывной "Химия") появились в сети. Она поделилась полезными советами для родителей, которые помогут им обеспечить безопасность детей во время их пребывания на улице. Ролики можно найти в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".

Специалист дала рекомендации о том, как научить ребенка взаимодействовать с незнакомцами, что делать, если его преследуют, что предпринять родителям в первые часы после пропажи ребенка и как обеспечить его безопасность по пути домой.

Софья Палий поделилась четырьмя важными правилами, которые помогут детям избежать опасностей, связанных с незнакомцами. Она рассказала, что необходимо четко объяснить ребенку, кто из окружающих взрослых может быть для него надежным другом и кому он может доверять.

Кроме того, сотрудник "ЛизаАлерт" посоветовала родителям научить ребенка звонить, когда он выходит из дома или возвращается домой, а также в случае, если за ним на протяжении некоторого времени следует незнакомый человек.

Эксперт подчеркнула, что в случае пропажи ребенка следует незамедлительно обратиться в полицию и поисковый отряд, позвонив по номеру 112 и предоставить все необходимые данные о ребенке, чтобы ускорить процесс его поисков.

Помимо этого, Софья Палий поделилась ценными советами о том, как обеспечить безопасность ребенка на улице, например, по пути из дома в школу. Она рассказала, на что следует обратить внимание детей, чтобы они могли без опаски передвигаться по городу и избегать неприятностей, - сообщает Мой-портал.ру.