Стали известны итоги 2024 года Омутинского центра реабилитации несовершеннолетних

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское подвел итоги Года семьи. Для воспитанников социально-реабилитационного Центра это особенно актуально. В течение всего года для детей и родителей, проходящих реабилитацию, воспитатели и специалисты проводили развлекательные, познавательные, спортивные мероприятия, направленные на развитие и воспитание семейных традиций и формирование семейных ценностей.

В рамках проекта "Перезагрузка", поддержанного благотворительным фондом "Абсолют-Помощь" (г.Москва), в Центре организовали цикл коррекционных занятий с детьми "Студия детской реализации", где старались развить навыки общения ребят через "игротерапию".

Также регулярно проводились и занятия психолога с семьями, проходящими реабилитацию, в технике СМШ – "Семейная мягкая школа". Это безопасные игровые упражнения для детей и родителей, которые раскрывают свободу, смелость, чуткость, гибкость и умение адекватно выходить из любой сложной ситуации.

Завершил программу Года семьи конкурс "Я и моя семья", который прошел в форме телепередачи "Своя игра". Сотрудники Центра убеждены, что совместные мероприятия, в которых дети, подростки учатся взаимодействовать сне только со сверстниками, но и с близкими людьми, родителями, помогают восстановить доверие, позволяют членам семьи стать ближе, почувствовать себя одной командой.

По материалам "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Омутинское".