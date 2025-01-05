Медицина первичного звена проходит в Приишимье

За последние три года в "зоне заботы" ОБ №4 (г.Ишим, Ишимский, Абатский, Армизонский, Бердюжский, Викуловский, Сорокинский районы) было открыто 14 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, восемь из которых находятся в Ишимском районе. Благодаря этим учреждениям значительно повысилась доступность медицинской помощи для жителей.

Пациенты и медицинские работники больницы села Бердюжье, а также хирургического и терапевтического отделений больницы в селе Абатское отпраздновали новоселье. Также после капитального ремонта были открыты три поликлиники в селах Бердюжье, Викулово и Абатское, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

В настоящее время продолжается капитальный ремонт поликлиник в селах Армизонское и Большое Сорокино. Эти учреждения станут более комфортными и будут оснащены новейшим оборудованием и мебелью, что значительно повысит качество предоставляемых услуг.

"Мы гордимся достигнутыми результатами и будем продолжать работу, направленную на улучшение здоровья и благополучия наших граждан. Каждый шаг в модернизации нашего здравоохранения — это шаг навстречу качественной медицине и заботе о пациентах", — отмечает главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.