Клуб "Устойчивая семья" подвел итоги 2024 года

В тюменском "Областном центре профилактики и реабилитации" подвели итоги работы в уходящем году социального проекта под названием "Клуб "Устойчивая семья". Серия мероприятий, реализованных совместно с региональным центром "Семья", направлена на оказание помощи женщинам, которые страдают от различных зависимостей и находятся под угрозой лишения или ограничения в родительских правах.

Проект осуществляется в рамках всероссийской программы "Дети в семье", инициированной Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой.

Помимо женщин, которые избавляются от вредных привычек, к Клубу "Устойчивая семья" присоединился один мужчина. Участники проекта на протяжении нескольких месяцев учились вновь воспринимать себя ответственными и любящими родителями.

По словам педагога-психолога центра "Семья" Галины Кофановой, для того, чтобы по-настоящему исцелиться, порой приходится идти через боль и серьезные изменения самого себя.

Занятия позволили раскрыться многим из тех, кто из-за своего антисоциального поведения был лишен возможности общаться со своим ребенком.

По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).