Многие компании в 2024 году увеличили зарплаты сотрудникам

58% работодателей России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году, пояснили аналитики "HeadHunter". В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% - уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России.

Доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

Медиана предлагаемой зарплаты в России в уходящем году составила 67,3 тыс. руб., год назад – 55,8 тыс. руб. В Тюменской области эти цифры равны 67,1 тыс. руб. и 56,3 тыс. руб. соответственно.