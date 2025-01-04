Об уходе за комнатным цветком декабрист рассказали агрономы

К условиям выращивания и уходу декабрист особых требований нет, хорошо переносит редкие поливы, очень красиво цветет в самый разгар зимы, но имеет свои маленькие слабости. При несоблюдении некоторых правил при уходе декабрист цвести не будет или сбросит бутоны уже раскрывшихся цветков.

Что сделать, чтобы декабрист зацвел, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Растение предпочитает легкое притенение и рассеянное освещение. В зимний период оно спокойно живет на подоконнике, не требуя дополнительной защиты. Для него больше подходит восточная и северо-восточная сторона.

Чрезмерный полив, который может привести к загниванию корней и появлению болезней. Поэтому в период покоя достаточно поливать раз в неделю, во время цветения смотрим влажность в горшке, если земля просохла на 3-4 сантиметра, значит пора поливать.

При недостаточной влажности воздуха декабрист может расти плохо. В природе декабристы растут во влажных тропических лесах, поэтому им необходима высокая влажность воздуха. Их нужно либо часто опрыскивать, либо поставить возле горшка миску с водой – она будет постепенно испаряться и увлажнять воздух.

Декабрист предпочитает горшки меньшего размера, чтобы корневая система находилась в состоянии стресса. Это растение не зацветает, когда находится в комфортных условиях. Если его посадить в просторный горшок, его энергия, будет перенаправляться на рост корневой системы, а не на цветение, - сообщает Мегатюмень.