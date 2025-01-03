Семейные истории Тюменской области готовы представить на федеральном уровне

В 2025 году сотрудники издательского дома "Янтарь" планируют участвовать в конференциях, семинарах, выступать с лекциями на тему сохранения семейных ценностей.

"Работаем с теми, для кого семейные истории являются ценностью, кто хочет сохранить их и передать будущим поколениям. Главное, что мы делаем – сохраняем воспоминания. Наш девиз: соединяем поколения", - рассказала руководитель издательского дома "Янтарь" Алина Швыдкая.

"Мы проводим мастер-классы, лекции для тех, кому интересны семейные истории. Вместе с централизованной библиотечной системы организовали курсы, на них рассказываем о том, как можно это делать самостоятельно. Мы хотим выйти за пределы региона, рассказать, какие истории хранятся в нашей Тюменской области", - отметила издатель.

Во время торжественной церемонии награждения победителей Премии креативных индустрий "Связи" руководитель издательского дома "Янтарь" Алина Швыдкая получила памятную статуэтку в номинации "Семейный креативный проект". Они утверждена впервые. Всего девять креативных предпринимателей Тюменской области получили признание коллег и экспертов, - сообщает Тюменская линия.