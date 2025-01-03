Более ста онлайн-заявлений о регистрации бытовой недвижимости отправлено в тюменский Росреестр

За 11 месяцев 2024 в Управление Росреестра по Тюменской области поступило 120 017 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости в электронном виде. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Решение о регистрации принято в отношении 91,5% таких заявлений в течение одного рабочего дня.

В ноябре средний фактический срок учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составлял 0,5 дня, - сообщает Мегатюмень.