Более ста онлайн-заявлений о регистрации бытовой недвижимости отправлено в тюменский Росреестр

10:24 03 января 2025
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За 11 месяцев 2024 в Управление Росреестра по Тюменской области поступило 120 017 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости в электронном виде. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Решение о регистрации принято в отношении 91,5% таких заявлений в течение одного рабочего дня.

В ноябре средний фактический срок учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составлял 0,5 дня, - сообщает Мегатюмень.

Теги: Росреестр
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