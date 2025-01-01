Почему у зумеров может болеть спина

Как бороться зумерам с болью в спине, рассказала преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт Лера Буры.

1. Люди много времени проводят за экранами смартфонов, планшетов и компьютеров. Это приводит к неправильной осанке, что создает излишнюю нагрузку на шею и позвоночник, так называемая "смартфонная шея". Нужно менять положение планшета и компьютера, ставить их на возвышение, приобрести ортопедическую подушку, выполнять элементарные упражнения

2. Молодежь больше склонна к сидячему образу жизни. Они проводят много времени за учебой или в соцсетях, многие работают онлайн уже с юных лет. В результате общую физическая активность снижается, как следствие – гиподинамия и ослабление мышечного корсета. Это делает позвоночник более уязвимым к нагрузкам и травмам. Здесь нужно компенсировать сидячий образ жизни адекватной физической нагрузкой.

3. Зумеры испытывают постоянный стресс, тревожность и давление. Это связано с учебой, карьерой и информационной перегрузкой. Все это способствует возникновению болей в спине. Стресс вызывает мышечное напряжение, особенно в области плеч и шеи. Нужно постараться ограничить тревожный и ненужный контент, - сообщает Тюменская область сегодня.