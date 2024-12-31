Елки из ПВХ могут вызвать токсико-аллергические реакции

Санитарный врач Николай Дубинин объяснил, что должно насторожить в искусственной елке.

"Для их производства часто используют синтетические материалы, такие как полиэтилен и ПВХ. Эти вещества могут выделять химические соединения, которые вызывают аллергию у чувствительных людей", — рассказал эксперт.

"Если искусственное дерево долго хранится в помещении с высоким уровнем влажности, на ее поверхности может развиваться грибок, что также приводит к аллергическим реакциям", — добавляет он.

Пыль и плесень, которые могут скапливаться на елке, усиливают риск аллергий. Поэтому важно регулярно очищать елку от пыли и следить за ее состоянием.

Эксперт также предупреждает, что елка не должна иметь сильного химического запаха, особенно фенольного. Это может быть сигналом об использовании некачественного сырья для ее производства. Если запах присутствует, помещение, в котором стоит дерево, нужно проветривать до полного исчезновения запаха, - сообщает Аиф-Тюмень.