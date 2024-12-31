Термальные источники полезны не для всех, считает эксперт

Из-за особенности воды посещать термальные источники нужно с осторожностью, для них существует ряд противопоказаний.

– Людям с хроническими заболеваниями категорические запрещено их посещение, так как воздействие горячей воды может усугубить состояние. Существуют определенные диагнозы, при которых термальные источники категорически противопоказаны, –подчеркнула врач-терапевт, заведующий отделением медицинской профилактики Областной больницы № 3 города Тобольска Марина Буторина.

Сердечно-сосудистые заболевания: Горячие воды увеличивают нагрузку на сердце, способствуя расширению сосудов, что может привести к скачкам давления, аритмии или обострению ишемической болезни сердца.

Злокачественные новообразования: Высокие температуры могут ускорить метаболизм и кровообращение, что теоретически может стимулировать рост опухоли.

Инфекционные и воспалительные заболевания: При острых инфекциях (грипп, пневмония, ангина) и активных воспалительных процессах посещение источников противопоказано, так как тепло может усилить воспаление.

Хронические болезни, например: при язве желудка или хроническом панкреатите горячие воды могут ухудшить состояние.

Тромбозы и тромбофлебиты: Горячая вода усиливает кровообращение, что может привести к тромбоэмболии.

Кожные заболевания: Некоторые кожные заболевания, такие как экзема или псориаз, при воздействии термальных вод могут обостряться, - сообщает Тюменская область сегодня.