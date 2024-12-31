Тюменцы могут принять участие в акции от Русского географического общества

Русское географическое общество запустило акцию в социальной сети "Одноклассники". В сервисе "Идеи дня" появился конструктор "Мои идеальные зимние каникулы — это".

Пользователи могут выбрать, с чем ассоциируется зима, и получить простые и интересные идеи, которые подскажут, как провести зимние каникулы, - сообщает Тюменская линия.

В конструкторе собраны идеи на любой вкус: от прогулки по зимнему лесу до гастрономических путешествий и поездок в живописные регионы России. "Идеи дня" от РГО здесь - https://ok.ru/post?motivatorId=15516.