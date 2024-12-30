В праздничные дни следует уделить особое внимание здоровью близких

В новогодние выходные помогите пожилым родственникам с уборкой и украшением дома к Новому году, чтобы не только создать настроение, но и уберечь от травм. Важно не исключать родителей из процесса украшения. Возможно, они с радостью помогут поставить небольшие украшения на столе, выбрать новогодние игрушки. Подумайте о безопасности прогулок (нескользящая обувь и трость), чтобы избежать падений на льду. Даже небольшие вылазки на улицу улучшают кровообращение и повышают настроение в хорошую погоду.

"Вместе с родителями, бабушками и дедушками примите участие в местных мероприятиях или клубах по интересам. Это не только отвлечет их, да и вас, от повседневных забот, но и даст новые эмоции. А общение с родственниками и друзьями играет ключевую роль в поддержании психологического здоровья. Праздники — отличное время, чтобы собраться вместе, поделиться воспоминаниями и порадоваться компании друг друга", - отмечает заведующий отделением медико-социальной помощи поликлиники №4 Максим Ермолов.

За новогодним столом побеспокойтесь о полезной для пожилых еде, обновите в аптечке средства для облегчения пищеварения, нормализации давления и снятия болей. В зрелом возрасте трудно сидеть за столом до утра. Поэтому пожилым людям после новогоднего ужина полезно подышать свежим воздухом, а затем отправиться спать.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.