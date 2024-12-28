Пожарные и спасатели МЧС России в Тюменской области переведены на усиленный режим работы

Пожарные и спасатели МЧС России в Тюменской области переведены на усиленный режим работы на период новогодних праздников

Работники Главного управления МЧС РФ по Тюменской области провели противопожарные инструктажи персонала объектов, которые будут задействованы при проведении праздничных мероприятий.

На объектах с массовым пребыванием детей особое внимание было уделено состоянию систем автоматической противопожарной защиты и путей эвакуации, а также наличию первичных средств пожаротушения.

Фото - ГУ МЧС России по Тюменской области.