Три тюменские елки участвуют во Всероссийском конкурсе "Елки России"

Три елки из Тюменской области борются за право представить регион на конкурсе "Елки России", который пройдёт с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года.

Выбрать понравившуюся елку можно в телеграм-канале Департамента ЖКХ Тюменской области. Победитель представит регион на федеральном этапе.

Среди кандидатов – елки из Тюмени, Тобольска и Ишима. Их оформление отражает местные традиции и культурное наследие.

Семиметровая живая ёлка из столицы региона украшена расписными деревянными игрушками и миниатюрами тюменских ковров.

Тобольск представил ёлку, которая украшена золотыми и серебристыми шарами, а ее макушка увенчана Вифлеемской звездой – как во времена Российской империи.

Ишимскую елку нарядили эксклюзивными новогодними шарами от местных мастеров. Они выполнены в разных техниках и стилях.

Итоги федерального конкурса подведут 13 января 2025 года. Победителя определят с помощью голосования в группе "ГородаМеняютсяДляНас". Регионы, которые займут первые 10 мест, будут награждены ценными призами.