В первых числах января выгодно начинать путешествие

По данным Росстата, с 1 декабря РЖД повысил тарифы на пассажирские перевозки на 11,6%, а с января по август стоимость авиабилетов выросла на 28,4%.

"Несмотря на рост цен, пассажиры могут воспользоваться выгодными предложениями от операторов, которые помогут сэкономить на поездках", — отмечает руководитель отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com Елена Морозова.

Можно воспользоваться различными скидками, например, есть специальное предложение для пассажиров от 60 лет и старше, меньше можно заплатить при выкупе всех мест в купе, при покупке невозвратных билетов. Сэкономить могут также пассажиры с детьми, многодетные семьи, инвалиды. Бонусы есть и для тех, кто путешествует в день своего рождения, - сообщает КП-Тюмень.

"Если вы не подходите под указанные категории, есть лайфхаков для экономии: Отправляйтесь в путешествие в 20-х числах декабря или 2-3 января, когда спрос начнет падать. Оптимальные дни для поездок — вторник и среда, а также стоит обратить внимание на ночные и утренние рейсы, которые часто дешевле", - говорит эксперт.

Выбор непопулярного маршрута может также помочь сэкономить.

"Например, со скидкой до 20% можно отправиться в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны", - говорит Елена Морозова.