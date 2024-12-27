40 000 школьников региона вступили в Движение Первых в 2024 году

В Движение Первых Тюменской области входят 60 000 человек, прирост участников за год составил 300%

Местные отделения появились во всех муниципалитетах региона. Открыто 16 новых первичных отделений, теперь в области их – 266.

Реализовано более 60 проектов творческой, спортивной и других направленностей.

Более 2000 школьников приняли участие во Всероссийском проекте "Хранители истории".

В рамках проекта "Мы – граждане России" более 2400 школьников получили паспорт из рук государственных и общественных деятелей.

Более 2500 школьников посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

Создано сообщество "Классных вожатых", где старшеклассники берут ответственность заботиться о младших классах. Сейчас в сообществе – более 400 человек.

Принято два окружных проекта:

• окружной этап Всероссийского проекта "Зарница 2.0" УФО;

• Окружной студенческий слет-семинар УФО.

Около 1000 ребят стали участниками 6 профильных лагерных смен.