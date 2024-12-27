В Тюмени пройдет шестой парад саней

12:47 27 декабря 2024
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Традиционный парад саней увидят в субботу тюменцы в Комсомольском сквере, праздничная новогодняя программа "Приглашаем в сказку" начнется в полдень.

На главной сценической площадке состоится театрализованное представление, в ходе которого сказочные герои проведут подвижные игры, тематические викторины, победители получат памятные сувениры от организаторов праздника. И, конечно же, со сцены прозвучат самые лучшие и любимые новогодние песни.

По периметру всего сквера расположатся интерактивные площадки. Гости смогут принять участие в соревнованиях по метанию валенка, поиграть с Бабой Ягой и ее помощниками. А самыми запоминающимися сюрпризами станут фотозона с настоящим северным оленем и возможность прокатиться в упряжке с сибирскими хаски.

Завершится праздник новогодним хороводом вместе с Дедушкой Морозом и его помощниками.

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