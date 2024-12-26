Экзобот для ребёнка с ДЦП изобрели школьники Тобольского района

Старшеклассники из с. Малая Зоркальцева изобрели уникальный экзобот для младшего товарища. Второклассник Захар Калёных не может самостоятельно передвигаться из-за врождённой болезни. Александр Сацко и Фёдор Доценко, узнав, что в школе есть мальчик, который нуждается в специальной помощи и средствах реабилитации, взялись за разработку проекта. Работали над ним вместе с педагогом Алексеем Цейнером.

Чуть больше года ушло у команды робототехников на реализацию идеи. Получился универсальный вертикализатор, который будет "расти" вместе с Захаром. Алексей Викторович рассказал, что изобретение лёгкое в управлении, но при этом прочное и многофункциональное, выдерживает человека весом до 80 кг и ростом до 180 см. Его главная задача - социализация ребенка.

Проект индивидуальный, аналогов подобных экзоботов изобретатели не нашли, а технической информации собрали и перелопатили очень много. Этот проект прошёл конкурсный отбор: ребята будут представлять Тюменскую область на научном форуме "Шаг в будущее" в Москве, он состоится в марте 2025 года.

В канун Нового года на торжественном закрытии районного форума для детей с ограниченными возможностями здоровья "Равные возможности" Захару и его маме Анастасии Владимировне передали экзобот. Мальчик сможет передвигаться на нём в школе и учиться вместе с одноклассниками.

"Цифровизация образования в сельских школах даёт высокие результаты, помогает детям раскрыть таланты и освоиться в современных направлениях технического процесса. Я желаю успехов команде малозоркальцевских изобретателей на предстоящем интеллектуальном форуме, Захару и его мужественной маме - здоровья и больших успехов!" - написал в соцсетях глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.