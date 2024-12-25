В Тюмени презентовали сборник произведений Константина Лагунова

В филиале Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева презентовли сборник произведений известного тюменца.

Событие было посвящено 100-летию тюменского писателя, журналиста, педагога, общественного деятеля и почетного гражданина города Тюмени Константина Лагунова.

Издание включает в себя повесть-сказку "Городок на бугре", произведения цикла "Звезда Семена Урусова: маленькие повести о больших делах" и детские стихотворения.

"В городе и области в этом году проведено огромное количество мероприятий. Но издание новой книги, пожалуй, станет самым значимым из них, ведь нет ничего более важного для писателя, чем востребованность его литературного творчества среди читателей нового поколения", – отметила руководитель Детской библиотеки имени Лагунова Светлана Яркова.

Среди почетных гостей были дочь Константина Яковлевича – Ольга Лагунова и художник Дмитрий Королев, чьи иллюстрации вошли в издание. Они рассказвли об истории создания сборника.

На презентации выступили участники регионального театрального фестиваля "Городок на бугре". Театрализованные постановки по детским и подростковым произведениям Константина Лагунова представили ребята из творческих коллективов "Овация" Богандинской детской школы искусств "Вдохновение", "Маленькие фантазеры" детского сада № 123 и "Отражение" Детско-юношеского центра "Авангард" города Тюмени.

Книга издана в Тюменском доме печати при финансовой поддержке Правительства Тюменской области к вековому юбилею писателя.