27 проектов Тюменской области поддержаны Президентским фондом культурных инициатив

Подведены итоги 13-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Тюменская область признана одним из лидеров в рейтинге регионов России и занимает первое место среди регионов УФО по количеству поддержанных проектов.

Президентский фонд культурных инициатив поддержит 27 проектов Тюменской области на общую сумму более 27,6 млн рублей. Еще 37,7 млн рублей победители привлекут самостоятельно.

Победителями конкурса признаны, в частности:

Джазовый фестиваль Fabric Jazz

Форум репортажной фотографии Сибирьфотофест-Тобол имени Александра Ефремова

Фестиваль хореографических спектаклей "SOMA"

Открытый областной фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах "Дыхание ветра"

Хореографический спектакль "Танцую книгу"

Межрегиональный культурно-просветительский проект "Ребячьи забавы"

"Авторы творческих проектов создают свое большое сообщество по всей стране. Все проекты, получающие поддержку ПФКИ, транслируют традиционные духовно-нравственные ценности", – прокомментировал итоги конкурса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

К 80-летию Великой Победы от Тюменской области ПФКИ поддержал проекты:

▫️"Стальные синицы" (Ишим).

▫️Выставку-конкурс детского художественного творчества "Памяти великой Победы", ее создаст Детская художественная школа Ишима.

▫️Проект "О нас" - история Великой Отечественной войны и тыловой Тюмени.

Также при поддержке Фонда в рамках проекта "Голоса поколений" будет создан аудиосборник детских поэтических произведений о ВОВ (Ишим).