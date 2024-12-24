Главная елка Тюмени открывается 26 декабря

Главную ёлку откроют на площади 400-летия Тюмени 26 декабря. Обращаем внимание, что изменилось время начала мероприятия – 17 часов.

Для посетителей организуют конкурсы, игры и фотозоны. Для детей будет открыт ледовый комплекс с горками и лабиринтами.

С наступающим Новым годом тюменцев и гостей города поздравят Дед Мороз, Снегурочка и местные творческие коллективы:

- Тюменский духовой оркестр;

- группа "Матрица";

- фольклорный ансамбль "Росстань";

- Александр Гайнутдинов, Наталья Малаенко и Евгений Петропавловский.