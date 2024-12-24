Главная елка Тюмени открывается 26 декабря

Главную ёлку откроют на площади 400-летия Тюмени 26 декабря. Обращаем внимание, что изменилось время начала мероприятия – 17 часов.
Для посетителей организуют конкурсы, игры и фотозоны. Для детей будет открыт ледовый комплекс с горками и лабиринтами.
С наступающим Новым годом тюменцев и гостей города поздравят Дед Мороз, Снегурочка и местные творческие коллективы:
- Тюменский духовой оркестр;
- группа "Матрица";
- фольклорный ансамбль "Росстань";
- Александр Гайнутдинов, Наталья Малаенко и Евгений Петропавловский.
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